Незаконную вырубку леса обнаружили в Хабаровском крае

В Хабаровском крае на одном из арендованных участков была незаконно вырублена древесина, что нанесло значительный ущерб лесному фонду. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
«В июле 2024 года в Верхне-Хорском участковом лесничестве неизвестные спилили деревья разных пород. Сумма ущерба составила 371 тысячу рублей. Арендатор участка не обеспечил сохранность лесных ресурсов», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Прокуратура внесла представление руководству компании. Троих сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности за слабый контроль за охраной территории. Компания возместила ущерб в полном объеме.