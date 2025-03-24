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Незаконную вырубку леса обнаружили в Хабаровском крае

Арендатор участка возместил ущерб после проверки прокуратуры.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае на одном из арендованных участков была незаконно вырублена древесина, что нанесло значительный ущерб лесному фонду. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

«В июле 2024 года в Верхне-Хорском участковом лесничестве неизвестные спилили деревья разных пород. Сумма ущерба составила 371 тысячу рублей. Арендатор участка не обеспечил сохранность лесных ресурсов», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Прокуратура внесла представление руководству компании. Троих сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности за слабый контроль за охраной территории. Компания возместила ущерб в полном объеме.