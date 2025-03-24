Конституционный суд Южной Кореи восстановил Хана Док Су в должности премьера

Ранее, Юн Сок Ель, президент Южной Кореи, был отстранен от должности и арестован после того, как ввел военное положение 3 декабря 2024 года, что было расценено как мятеж против конституционного строя. Должность и.о. президента временно занимал премьер-министр Хан Док Су.