Самолёт компании Air Astana совершил вынужденную посадку в Баку из-за пассажира

Airbus A321 приземлился в аэропорту Баку в 00:25 по местному времени (23:25 по московскому времени). Пассажиру незамедлительно оказали медицинскую помощь на месте, после чего его передали бригаде скорой помощи и доставили в больницу для дальнейшего обследования.