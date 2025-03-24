Долгом в пять миллионов рублей напугали жительницу Хабаровского края

В Хабаровском крае две местные жительницы попались на уловки телефонных мошенников. Им позвонили неизвестные и убедили перевести крупные суммы на «безопасные» счета. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
«63-летней женщине рассказали, что на ее имя оформлен кредит на пять миллионов рублей. Чтобы его отменить, она перевела больше 70 тысяч рублей», — рассказали в ОМВД России по Амурскому району.
57-летней амурчанке звонил человек, представившийся сотрудником госорганизации. Он заявил, что ее аккаунты взломаны и деньги срочно нужно перевести в «защищенное» хранилище. Женщина перевела 200 тысяч рублей.
По обоим случаям полиция завела уголовные дела по статье «Мошенничество».