Тонущих рыбаков спасли в Жетысу

Выяснилось, что два гражданина 1962 и 1988 годов рождения поехали на рыбалку, не надев спасательный жилет. Один из них перевернулся с лодки во время рыбалки, а второй позвонил и успел попросить о помощи, после чего побежал спасать приятеля, но сам не смог выбраться. Из-за низкой температуры воды оба получили переохлаждение. После осмотра сотрудниками скорой помощи спасённых отпустили домой.