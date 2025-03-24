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В Красноярском крае зарегистрировали первый лесной пожар

Огонь охватил 1,5 гектара в окрестностях поселка Красный Хутор.

23 марта в Красноярском крае потушили первый в 2025 году лесной пожар. Огонь охватил 1,5 гектара в окрестностях поселка Красный Хутор.

На место оперативно прибыли специалисты Шушенской лесопожарной станции на автомобиле УАЗ. Также к тушению присоединились добровольцы и маневренная группа района. Возгорание удалось ликвидировать за полтора часа.

— По предварительным данным, огонь перебросился на лес с ближайших полей. Инспекторам лесной охраны предстоит установить виновников случившегося, — сообщили в региональном Лесопожарном центре.

Ранее мы писали, что за прошедшую неделю в крае потушили 97 пожаров, из них 7 — палы травы.