Крупный пожар на автостоянке во Владивостоке, сгорели более 20 машин: что произошло

Ближе к ночи 24 марта (по Москве) во Владивостоке разгорелся крупный пожар. Местом происшествия стала автостоянка на улице Пихтовая. 22 автомобиля сгорели дотла. Водители пытались спасать свои машины, но, тщетно, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Отмечается, что пламя охватило автомобили за считанные минуты. Местные слышали сильные хлопки. Как позже оказалось, пожар начался не по случайности или халатности. Причиной сгоревших автомобилей стал поджог.
Площадь пожара составила примерно 150 квадратных метров. Специалистам уже удалось потушить огонь. Пожарные приехали к тому времени, когда первый ряд машин успел выгореть. Автомобили не удалось спасти.
Обстановка усложнялась и сильным ветром, рассказали в ГУ МЧС России по Приморскому краю. В ведомстве также уточнили, что сообщение о возгорании поступило в 22:27 по Москве. Менее чем через 10 минут пожарные уже прибыли на вызов. Возгорание устранили спустя час. По факту поджога возбудили уголовное дело.
«Большая площадь горения, высокая температура, и сильный ветер осложняли процесс тушения», — объяснили в ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Тем временем, продолжает бушевать и пожар на нефтебазе в Краснодарском крае. Его не могут ликвидировать уже пятые сутки. Площадь возгорания настолько огромна, что пожар тушат 473 спасателя и 189 единиц специальной техники. Изначально пожарных было 103 человека. Возгорание произошло после прилета БПЛА. В тушении также принимают участие четыре пожарных поезда. Площадь возгорания увеличилась до 1250 квадратных метров.
Спасатели начали охлаждать резервуары с топливом. Известно, что в ночь на 23 марта произошел разлив нефтепродуктов. Пострадавших нет. Однако площадь пожара растет с каждым днем. Для помощи привлекли специалистов МЧС России из Ростовской области, Адыгеи и Ставропольского края. Техническое оборудование доставили из 15 муниципалитетов Краснодарского края. Часть нефтепродуктов резервуара, где произошел выброс, удалось потушить. Другие резервуары не получили повреждений.