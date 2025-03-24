Крупный пожар на автостоянке во Владивостоке, сгорели более 20 машин: что произошло

Тем временем, продолжает бушевать и пожар на нефтебазе в Краснодарском крае. Его не могут ликвидировать уже пятые сутки. Площадь возгорания настолько огромна, что пожар тушат 473 спасателя и 189 единиц специальной техники. Изначально пожарных было 103 человека. Возгорание произошло после прилета БПЛА. В тушении также принимают участие четыре пожарных поезда. Площадь возгорания увеличилась до 1250 квадратных метров.