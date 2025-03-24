Рогов сообщил об атаках ВС РФ на военные объекты в Запорожье

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале, что российские дроны наносят удары по военным и инфраструктурным объектам в Запорожье, которые задействованы в боевых действиях.
По его словам, удары приходятся на объекты, расположенные в Шевченковском и Заводском районах города, а также в ближайших пригородах. Рогов отметил, что в Запорожье вновь наблюдается «громкая ночь».
Кроме того, чиновник обвинил украинские вооруженные силы в том, что они сбивают дроны из систем ПВО в жилых кварталах, а не за пределами города, что создает дополнительные риски для гражданского населения.
Ранее стало известно, что в Днепропетровске на Украине произошел пожар на объекте инфраструктуры после удара беспилотника. По словам очевидцев, в небо поднимался столб огня и дыма.