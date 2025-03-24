Самолёт казахстанской компании Air Astana экстренно сел в аэропорту Баку

Пассажирский самолёт Airbus A321 казахстанской авиакомпании Air Astana совершил экстренную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Воздушное судно следовало рейсом Тбилиси — Алма-Ата.
«Запросил экстренную посадку в связи с резким ухудшением состояния здоровья одного из пассажиров. Самолет успешно приземлился…» — уточнили представители аэропорта.
Отмечается, что пассажиру оказали необходимую медицинскую помощь. Его госпитализировали в одну из больниц Баку. Air Astana решила задержать рейс, пассажиров разместили в отеле.
Напомним, в конце января в Астрахани экстренно приземлился пассажирский самолёт, направлявшийся из Дубая в Москву. Перед посадкой экипаж подал сигнал бедствия над Каспийским морем. Причиной этого стала сработавшая пожарная сигнализация.