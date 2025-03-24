Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самолёт казахстанской компании Air Astana экстренно сел в аэропорту Баку

Экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку в связи с резким ухудшением состояния здоровья одного из пассажиров.

Источник: Аргументы и факты

Пассажирский самолёт Airbus A321 казахстанской авиакомпании Air Astana совершил экстренную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Воздушное судно следовало рейсом Тбилиси — Алма-Ата.

«Запросил экстренную посадку в связи с резким ухудшением состояния здоровья одного из пассажиров. Самолет успешно приземлился…» — уточнили представители аэропорта.

Отмечается, что пассажиру оказали необходимую медицинскую помощь. Его госпитализировали в одну из больниц Баку. Air Astana решила задержать рейс, пассажиров разместили в отеле.

Напомним, в конце января в Астрахани экстренно приземлился пассажирский самолёт, направлявшийся из Дубая в Москву. Перед посадкой экипаж подал сигнал бедствия над Каспийским морем. Причиной этого стала сработавшая пожарная сигнализация.