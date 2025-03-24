Самолёт казахстанской компании Air Astana экстренно сел в аэропорту Баку

Напомним, в конце января в Астрахани экстренно приземлился пассажирский самолёт, направлявшийся из Дубая в Москву. Перед посадкой экипаж подал сигнал бедствия над Каспийским морем. Причиной этого стала сработавшая пожарная сигнализация.