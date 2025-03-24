В Сербии признали протесты «цветной» революцией

«Люди, которые стоят за попытками “цветной” революции в Сербии — это не те же, кто протестует “на земле”. Абсолютно ясно, что “цветная” революция в Сербии организована и профинансирована западными спецслужбами», — заявил Вулин. Он подчеркнул, что действия протестующих не отражают реальные настроения населения.