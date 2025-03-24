В Сибири паводок подтопил сотни дачных участков

На фоне высоких дневных температур с 21 марта на территории Иркутской области происходит интенсивное снеготаяние. В регионе введен режим повышенной готовности, задействованы значительные ресурсы для ликвидации последствий подтопления. В частности, для откачки воды используются мотопомпы, ассенизаторы, экскаваторы и пожарно-насосные станции, сказано на сайте регионального МЧС.