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В Сибири паводок подтопил сотни дачных участков

В Иркутской области произошло подтопление 29 жилых домов и 192 приусадебных участков из-за интенсивного снеготаяния. Сильнее всего пострадал в Иркутский район, где вода затопила территории 178 участков. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

По всей области подтоплены 29 жилых домов и 192 приусадебных участка.

В Иркутской области произошло подтопление 29 жилых домов и 192 приусадебных участков из-за интенсивного снеготаяния. Сильнее всего пострадал в Иркутский район, где вода затопила территории 178 участков. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

«На данный момент по всей области подтоплены 29 жилых домов и 192 приусадебных участка. Оперативные службы продолжают круглосуточную работу», — написал гкбернатор в своем telegram-канале.

На фоне высоких дневных температур с 21 марта на территории Иркутской области происходит интенсивное снеготаяние. В регионе введен режим повышенной готовности, задействованы значительные ресурсы для ликвидации последствий подтопления. В частности, для откачки воды используются мотопомпы, ассенизаторы, экскаваторы и пожарно-насосные станции, сказано на сайте регионального МЧС.