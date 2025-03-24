Избившего стулом пятиклассников мужчину задержали в Ангарске

По данным следствия, 19 марта 2025 года между тремя пятиклассниками одной из школ Красноярска произошел словесный конфликт, который перерос в драку. В тот же день для разбирательства в школу были вызваны родители детей. Находясь в кабинете социального педагога, отец одного из мальчиков схватил стул и ударил им двух одноклассников своего сына, нанеся им травмы в области головы и лица. Действия мужчины были остановлены сотрудниками охраны, педагогами и другими родителями. Пострадавшим школьникам была оказана необходимая медицинская помощь.