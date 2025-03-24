Избившего стулом пятиклассников мужчину задержали в Ангарске

Следком продолжает расследование уголовного дела в отношении 46-летнего жителя Красноярска. Его подозревают в совершении хулиганских действий против двух школьников (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Подозреваемый был обнаружен в Ангарске, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу по Свердловскому району Красноярска ГУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
По данным следствия, 19 марта 2025 года между тремя пятиклассниками одной из школ Красноярска произошел словесный конфликт, который перерос в драку. В тот же день для разбирательства в школу были вызваны родители детей. Находясь в кабинете социального педагога, отец одного из мальчиков схватил стул и ударил им двух одноклассников своего сына, нанеся им травмы в области головы и лица. Действия мужчины были остановлены сотрудниками охраны, педагогами и другими родителями. Пострадавшим школьникам была оказана необходимая медицинская помощь.
В ближайшее время мужчину допросят об обстоятельствах произошедшего. На данный момент он задержан, решается вопрос о мере пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.