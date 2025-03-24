Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Избившего стулом пятиклассников мужчину задержали в Ангарске

Инцидент произошел в одной из школ Красноярска.

Источник: IrkutskMedia.ru

Следком продолжает расследование уголовного дела в отношении 46-летнего жителя Красноярска. Его подозревают в совершении хулиганских действий против двух школьников (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Подозреваемый был обнаружен в Ангарске, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу по Свердловскому району Красноярска ГУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По данным следствия, 19 марта 2025 года между тремя пятиклассниками одной из школ Красноярска произошел словесный конфликт, который перерос в драку. В тот же день для разбирательства в школу были вызваны родители детей. Находясь в кабинете социального педагога, отец одного из мальчиков схватил стул и ударил им двух одноклассников своего сына, нанеся им травмы в области головы и лица. Действия мужчины были остановлены сотрудниками охраны, педагогами и другими родителями. Пострадавшим школьникам была оказана необходимая медицинская помощь.

В ближайшее время мужчину допросят об обстоятельствах произошедшего. На данный момент он задержан, решается вопрос о мере пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.