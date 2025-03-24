Пентагон оказался в центре скандала из-за Маска

«В Министерстве обороны США в последние дни случилось сразу два крупных скандала. Самый громкий из них грянул после того, как в СМИ появились публикации о планах ведомства познакомить миллиардера Илона Маска с совершенно секретной информацией, связанной с подготовкой к возможной войне с Китаем», — передает газета со ссылкой на источники. Там уточнили, что в Пентагоне были опровергнуты сообщения о подобных действиях, и было начато служебное расследование для выявления источника дезинформации.