В Североуральске жителей девятиэтажки эвакуировали из-за электрощитка

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило в 00:51.
На площади в один квадратный метр в доме сгорел электрощиток на первом этаже.
Пожарно-спасательные подразделения по лестничным маршам эвакуировали 25 человек, в том числе пятерых детей.
В тушении пожара участвовали четыре единицы техники и 14 человек личного состава. В 01:27 огонь локализовали, в 01:29 было ликвидировано открытое горение, проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 02:05.
Как сообщалось ранее, 22 марта при пожаре в пятиэтажке в Кушве на улице Луначарского погиб человек. Пожар произошел в 21:45. На площади 15 квадратных метров горела комната в муниципальной 5-этажке коридорного типа.