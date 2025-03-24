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В Североуральске жителей девятиэтажки эвакуировали из-за электрощитка

24 марта на улице Циолковского в Североуральске произошел пожар на первом этаже муниципального 9-этажного жилого дома.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило в 00:51.

На площади в один квадратный метр в доме сгорел электрощиток на первом этаже.

Пожарно-спасательные подразделения по лестничным маршам эвакуировали 25 человек, в том числе пятерых детей.

В тушении пожара участвовали четыре единицы техники и 14 человек личного состава. В 01:27 огонь локализовали, в 01:29 было ликвидировано открытое горение, проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 02:05.

Как сообщалось ранее, 22 марта при пожаре в пятиэтажке в Кушве на улице Луначарского погиб человек. Пожар произошел в 21:45. На площади 15 квадратных метров горела комната в муниципальной 5-этажке коридорного типа.