Около семи групп ВСУ расположены в непосредственной близости к границе с Российской Федерацией. Они осуществляют обстрелы в направлении Демидовки с использованием американских ракетных систем Himars, применяя при этом кассетные боеприпасы. На границе украинскими военными создана так называемая «серая зона», куда доступ российским войскам ограничен.