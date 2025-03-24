Shot: российские военные отбросили ВСУ от Белгородской области

Российские военные отбросили ВСУ к Сумской области.
Вооруженные силы Украины предприняли попытку вторжения в Демидовку Белгородской области, однако их продвижение остановили ВС РФ. ВСУ вынуждены отступить обратно на территорию Сумской области. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«В течение сегодняшнего дня ВСУшники пытались провести четыре контратаки, одна из них силами РДК* (запрещенная в России террористическая организация). Бойцы ВС РФ отбросили их обратно на территорию Сумской области Украины», — пишет telegram-канал.
Около семи групп ВСУ расположены в непосредственной близости к границе с Российской Федерацией. Они осуществляют обстрелы в направлении Демидовки с использованием американских ракетных систем Himars, применяя при этом кассетные боеприпасы. На границе украинскими военными создана так называемая «серая зона», куда доступ российским войскам ограничен.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о нападении четырех украинских беспилотных летательных аппаратов на Ракитянский район и Валуйский округ региона. Один из БПЛА взорвался в хуторе Барилов Ракитянского района после столкновения с дорожным покрытием. В городе Валуйки, в результате детонации FPV-дрона, произошло возгорание сухой травы, передает «Национальная служба новостей».