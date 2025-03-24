В Лесосибирске три ребенка пострадали в ДТП из-за обгона

В Лесосибирске произошло ДТП, в котором пострадали дети. Об этом сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю.
В субботу, 22 марта, вечером на 302 км автодороги «Красноярск — Енисейск» водитель «Лада Приора» при обгоне автомобиля выехал на встречную полосу и врезался в попутный автомобиль «Тойота». В результате травмы получили трое несовершеннолетних пассажиров «Тойоты» 11, 7 и 3 лет.
В отношении водителя «Приоры» составлены административные материалы.
Ранее в Хакасии произошло ДТП с участием автомобиля пожарных, в котором погибла женщина.