В Лесосибирске три ребенка пострадали в ДТП из-за обгона

В субботу, 22 марта, вечером на 302 км автодороги «Красноярск — Енисейск» водитель «Лада Приора» при обгоне автомобиля выехал на встречную полосу и врезался в попутный автомобиль «Тойота». В результате травмы получили трое несовершеннолетних пассажиров «Тойоты» 11, 7 и 3 лет.