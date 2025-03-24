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В Лесосибирске три ребенка пострадали в ДТП из-за обгона

Водитель автомобиля пошел на обгон и спровоцировал ДТП.

Источник: ГУ МВД

В Лесосибирске произошло ДТП, в котором пострадали дети. Об этом сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю.

В субботу, 22 марта, вечером на 302 км автодороги «Красноярск — Енисейск» водитель «Лада Приора» при обгоне автомобиля выехал на встречную полосу и врезался в попутный автомобиль «Тойота». В результате травмы получили трое несовершеннолетних пассажиров «Тойоты» 11, 7 и 3 лет.

В отношении водителя «Приоры» составлены административные материалы.

Ранее в Хакасии произошло ДТП с участием автомобиля пожарных, в котором погибла женщина.