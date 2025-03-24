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Двухквартирный дом сгорел в свердловском селе Глинское

23 марта в свердловском селе Глинское Режевского муниципального округа, на улице Ленина, сгорел двухэтажный жилой дом.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области, сигнал о пожаре поступил в 13:13.

На площади 132 квадратных метра огонь повредил кровлю, перекрытие, домашнее имущество в частном 2-квартирном жилом доме.

В ликвидации пожара участвовали четыре единицы техники и 13 человек личного состава. В 14:30 огонь локализовали, в 15:21 прекратили открытое горение, проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 16:40.

Как сообщалось ранее, 24 марта на улице Циолковского в Североуральске горел электрощиток на первом этаже муниципального девятиэтажного жилого дома. Пожарно-спасательные подразделения по лестничным маршам эвакуировали 25 человек.