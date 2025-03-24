Двухквартирный дом сгорел в свердловском селе Глинское

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области, сигнал о пожаре поступил в 13:13.
На площади 132 квадратных метра огонь повредил кровлю, перекрытие, домашнее имущество в частном 2-квартирном жилом доме.
В ликвидации пожара участвовали четыре единицы техники и 13 человек личного состава. В 14:30 огонь локализовали, в 15:21 прекратили открытое горение, проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 16:40.
Как сообщалось ранее, 24 марта на улице Циолковского в Североуральске горел электрощиток на первом этаже муниципального девятиэтажного жилого дома. Пожарно-спасательные подразделения по лестничным маршам эвакуировали 25 человек.