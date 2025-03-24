Новосибирец получил три года колонии за удар бутылкой по голове в кафе

Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор 31-летнему мужчине, признав его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Инцидент произошел в одном из кафе города в декабре 2022 года, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Согласно материалам дела, между подсудимым, работавшим в кафе, и посетителем возник конфликт. Во время словесной перепалки, находясь возле заведения, мужчина ударил потерпевшего стеклянной бутылкой по голове.
В результате удара потерпевший получил открытую черепно-мозговую травму, представляющую угрозу для жизни и квалифицируемую как тяжкий вред здоровью.
Несмотря на представленные доказательства, подсудимый свою вину в судебном заседании не признал, утверждая, что его действия не могли привести к столь серьезным последствиям.
Тем не менее, суд, учитывая позицию государственного обвинителя, признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.