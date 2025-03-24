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Льдина с рыбаками откололась в Свердловской области

В Свердловской области на Рефтинском водохранилище откололась льдина с рыбаками.

В Свердловской области за один день, 23 марта, зарегистрировали сразу два происшествия с рыбаками. Так, на Рефтинском водохранилище откололась льдина с четырьмя любителями рыбной ловли, сообщает региональное ГУ МЧС.

К счастью, их спасли очевидцы. Медицинская помощь рыбакам не потребовалась.

В Заречном на Белоярском водохранилище сотрудники МЧС спасли одного рыбака с отколовшейся льдины и доставили на берег. Медицинская помощь ему тоже не потребовалась. Свердловчан призывают не выходить на лед в весенний период — это опасно.