Льдина с рыбаками откололась в Свердловской области

В Свердловской области за один день, 23 марта, зарегистрировали сразу два происшествия с рыбаками. Так, на Рефтинском водохранилище откололась льдина с четырьмя любителями рыбной ловли, сообщает региональное ГУ МЧС.
К счастью, их спасли очевидцы. Медицинская помощь рыбакам не потребовалась.
В Заречном на Белоярском водохранилище сотрудники МЧС спасли одного рыбака с отколовшейся льдины и доставили на берег. Медицинская помощь ему тоже не потребовалась. Свердловчан призывают не выходить на лед в весенний период — это опасно.