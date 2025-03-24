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ПВО армии России отбили украинские дроны на подлете к Ростову

На подлете к Ростову-на-Дону и в шести районах региона были сбиты несколько беспилотник армии Украины. Об этом сообщил врио губернатора области Юрий Слюсарь. Предварительно, никто не пострадал, разрушений на земле также не обнаружено.

ВСУ совершили массированную атаку на Ростовскую область.

На подлете к Ростову-на-Дону и в шести районах региона были сбиты несколько беспилотник армии Украины. Об этом сообщил врио губернатора области Юрий Слюсарь. Предварительно, никто не пострадал, разрушений на земле также не обнаружено.

«Этой ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили массированную воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА на подлете к Ростову», — написал Слюсарь в telegram-канале. Он добавил, что также украинские беспилотники были сбиты в Аксайском, Октябрьском сельском, Зерноградском, Мясниковском, Красносулинском, Усть-Донецком районах и в Новошахтинске.

Кроме того, ВСУ и 23 марта совершили атаку на регион. Так, повреждения получили жилые жома здания и автомобиль. Среди пострадавших двое человек, еще один погиб. В связи с этим в регионе объявляли режим чрезвычайной ситуации.