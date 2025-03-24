В Башкирии сообщили о двух новых случаях подтопления.

Председатель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов опубликовал обнуленную информацию о весеннем половодье в Башкирии.
По его словам, за прошедшие сутки в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило два новых сообщения о подтоплениях в Караидельском районе. Всего на контроле находится 16 ситуаций в 8 муниципальных образованиях.
Максимальные подъемы уровня воды за сутки отмечаются:
— на реке Белой в городе Уфе, динамика уровня воды за сутки +10 см, текущий уровень 498 см, выход реки на пойму 600 см;
— на реке Ик в селе Нагайбаково Бакалинского района, динамика уровня воды за сутки +9 см, текущий уровень 342 см, выход реки на пойму 410 см.
Наблюдается снижение уровня воды:
— на реке Лемезе в селе Нижние Лемезы Иглинского района, текущий уровень 131 см, снижение уровня воды на 119 см, выход реки на пойму 260 см;
— на реке Белой в городе Ишимбай Ишимбайского района, текущий уровень 112 см, снижение уровня воды на 71 см, выход реки на пойму 415 см;
— на реке Стерля в деревне Отрадовка Стерлитамакского района, текущий уровень 331 см, снижение уровня воды на 41 см, выход реки на пойму 445 см.
«Павловское, Юмагузинское, Нугушское и Нижнекамское водохранилища работают в режиме наполнения. Мониторинг водных объектов продолжается. Ситуацию держим на контроле», — написала глава чрезвычайного ведомства в своих соцсетях.