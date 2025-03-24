Жители Перми сообщают о мощных потоках воды, затопивших несколько улиц

Информацию о потопах опубликовал телеграм-канал «ЧП Пермь», подписчики которого прислали видео улиц, по которым хлещет вода. Затопленными оказались улицы Малкова и Вавилова. При этом по второй поток бежит очень быстрый и мощный. Он следует вдоль домов, по тротуарам, вода течёт под автомобили.