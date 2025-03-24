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Жители Перми сообщают о мощных потоках воды, затопивших несколько улиц

Вода заполнила дороги и тротуары на улицах Малкова и Вавилова.

Источник: Аргументы и факты

Жители Перми сообщают о мощных потоках воды, затопивших несколько улиц Перми утром 24 марта.

Информацию о потопах опубликовал телеграм-канал «ЧП Пермь», подписчики которого прислали видео улиц, по которым хлещет вода. Затопленными оказались улицы Малкова и Вавилова. При этом по второй поток бежит очень быстрый и мощный. Он следует вдоль домов, по тротуарам, вода течёт под автомобили.

На улице Малкова поток чуть менее бурный, но идёт прямо по междворовой дороге.

На сайте «Новогор-Прикамье» нет информации о работах в районе этих улиц. Причины затопления уточняются.