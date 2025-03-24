Массированную атаку дронов ВСУ отразили в восьми районах Ростовской области

«Этой ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили массированную воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Аксайском, Октябрьском сельском, Красносулинском, Усть-Донецком, Зерноградском, Мясниковском районах, а также в Новошахтинске и на подлёте к Ростову», — написал Слюсарь в Telegram-канале.