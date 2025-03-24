Бастрыкин поручил завести дело после падения челябинки в колодец с кипятком

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после падения челябинки в колодец с горячей водой. Об этом сообщили в информационном центре ведомства.
В приёмную главы СКР обратилась невестка пострадавшей. Она рассказала, что инцидент произошёл в августе 2024 года. Её свекровь на улице упала в неогороженный и открытый люк с горячей водой. Пострадавшую доставили в больницу.
«Многочисленные обращения родственников в компетентные органы результатов не принесли, виновные лица к ответственности не привлечены», — говорится в сообщении.
Следователи начали проверку по обращению. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Челябинской области Алексею Колбасину возбудить уголовное дело и предоставить доклад о результатах расследования.
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