В Ростовской области отразили массированную атаку БПЛА

Слюсарь отметил, что в ходе атаки были уничтожены БПЛА в нескольких районах, включая Аксайский, Октябрьский, Красносулинский, Усть-Донецкий, Зерноградский и Мясниковский, а также в Новошахтинске и на подлете к Ростову.