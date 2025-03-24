В Ростовской области отразили массированную атаку БПЛА

Силы противовоздушной обороны успешно отразили ночную массированную атаку беспилотных летательных аппаратов на Ростовскую область. Об этом временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь сообщил в своем Telegram-канале.
Слюсарь отметил, что в ходе атаки были уничтожены БПЛА в нескольких районах, включая Аксайский, Октябрьский, Красносулинский, Усть-Донецкий, Зерноградский и Мясниковский, а также в Новошахтинске и на подлете к Ростову.
По его словам, на данный момент нет информации о жертвах или повреждениях на земле.
Ранее российские военные ликвидировали 28 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины на территории Российской Федерации. Дроны ВСУ были сбиты в небе над Ростовской, Воронежской, Белгородской, а также Брянской областями.