За последние несколько дней в Башкирии произошло несколько случаев нападения медведей на людей.
Министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин рассказал о поступившем в Баймакскую центральную районную больницу 62-летнем мужчине, который подвергся нападению зверя в лесу. Мужчину сразу же осмотрели хирург, реаниматолог, невролог, окулист. Местные врачи проконсультировались с челюстно-лицевым хирургом из уфимской городской больницы № 21.
«Мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимацию. У него множественные рваные раны, переломы и травматический шок. Врачи борются за его жизнь, решается вопрос о переводе пациента в Уфу», — прокомментировал глава ведомства.
Через день в соседнем Бурзянском районе житель деревни Новоусманово пошел в лес за березовым соком и повстречал медведя. В результате нападения он получил серьезные травмы. Его доставили ЦРБ.
«По информации главного врача, пациента прооперировали, его состояние оценивается как стабильно тяжелое», — сообщили в администрации Бурзянского района.