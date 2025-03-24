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В Омске разыскивают 50-летнего мужчину за уголовное преступление

В УМВД России по Омской области предположили, что мужчина может отрастить бороду.

Источник: Комсомольская правда

В Омске разыскивают подозреваемого в преступлении. Соответствующую ориентировку разместили на официальной странице УМВД России по Омской области.

Разыскивается Артем Степаненко, подозреваемый в совершении уголовного преступления. Согласно данным полиции, мужчина может носить усы и бороду. В данный момент разыскиваемому около 50 лет, рост 175 см. Согласно фотографии, мужчина темноволосый, кареглазый.

За какое именно преступление совершил мужчина не называется. Если у вас есть информация о местонахождении Артема Степаненко, сообщите по телефонам: 102, 79−34−02 или 8−913 609−75−19. Конфиденциальность гарантируется.

Ранее «КП Омск» сообщала, что стали известны подробности убийства 2-летнего малыша в Муромцевском районе Омской области.