Командир «крылатой пехоты» разбил колонну ВСУ в одиночку

«Командир у нас хороший. Командир с нами работает — Герой России. “Героя России” дали ему в 2022 году, разбил колонну [ВСУ]. Работал он один», — рассказал военный. Его слова передает агентство ТАСС. Отмечается, что за боевые заслуги командир, в одиночку разбивший колонну ВСУ, удостоен звания Героя Российской Федерации.