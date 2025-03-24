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В Ростове-на-Дону горит торговый центр

В Ростове-на-Дону загорелся торговый центр. Об этом сообщает МЧС Ростовской области.

Огонь охватил фасад ТЦ (архивное фото).

В Ростове-на-Дону загорелся торговый центр. Об этом сообщает МЧС Ростовской области.

«На Будённовском проспекте горит фасад здания ТЦ. Предварительно, площадь пожара — 500 квадратов», — пишет министерство в своем telegram-канале. Там добавили, что на место происшествия незамедлительно были направлены пожарные бригады. Огонь охватил фасад здания.

Существует риск перекидывания огня на прилегающее строение. Для ликвидации пожара задействованы 70 пожарных и 19 единиц специализированной техники.