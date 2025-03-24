В Ростове-на-Дону горит торговый центр

«На Будённовском проспекте горит фасад здания ТЦ. Предварительно, площадь пожара — 500 квадратов», — пишет министерство в своем telegram-канале. Там добавили, что на место происшествия незамедлительно были направлены пожарные бригады. Огонь охватил фасад здания.