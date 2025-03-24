Грузовик загорелся на трассе М-5 на Южном Урале

Из-за происшествия движение на участке трассы перекрывали в обе стороны. По информации Госавтоинспекции, в настоящее время оно восстановлено. Обновлено. В ГУ МЧС по региону уточнили, что в момент возгорания грузовик был на стоянке. В тушении участвовали 8 человек и две автоцистерны. Возгорание ликвидировано, грузовой отсек удалось сохранить. Пострадавших нет.