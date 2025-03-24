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Грузовик загорелся на трассе М-5 на Южном Урале

Из-за инцидента дорогу перекрывали в обе стороны.

Источник: Госавтоинспекция Челябинской области

Грузовик загорелся на трассе М-5 в Челябинской области. Об этом утром 24 марта сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Инцидент случился на 1645 километре автодороги под Юрюзанью в Катав-Ивановском районе. На месте ЧП работают сотрудники МЧС.

«Сотрудники Госавтоинспекции оказывают содействие пожарной службе, оказание помощи водителю», — говорится в сообщении.

Из-за происшествия движение на участке трассы перекрывали в обе стороны. По информации Госавтоинспекции, в настоящее время оно восстановлено. Обновлено. В ГУ МЧС по региону уточнили, что в момент возгорания грузовик был на стоянке. В тушении участвовали 8 человек и две автоцистерны. Возгорание ликвидировано, грузовой отсек удалось сохранить. Пострадавших нет.