Появились данные о крупной группе банковских мошенников в Самаре

Есть в материалах суда и показания посредника. Он рассказал, что Макаренко через их общую знакомую обратилась к нему с просьбой помочь в получении кредита. Дальше он повез Макаренко в офис еще одного человека, где ей помогали с оформлением. За свои услуги этот посредник получил от оформителей в 2% от займа. Также один из свидетелей пояснил, что по таким заемщикам планировали через несколько месяцев платы по кредиту оформлять банкротство.