В Ростове-на-Дону огонь с горящего ТЦ перекинулся на жилую пятиэтажку

«Огонь распространился на кровлю рядом стоящего пятиэтажного дома, проводится эвакуация жителей. К месту пожара направлены специалисты лаборатории для проведения проб на предмет превышения ПДК вредных веществ в воздухе», — говорится в публикации.
Площадь возгорания составила 800 квадратных метров, его уже удалось локализовать. Из дома эвакуировали 15 человек.
К тушению привлечены порядка 100 спасателей и 29 единиц техники.
Ранее утром от МЧС поступила информация о пожаре в торговом центре «Галерея Астор». Его уже полностью потушили. По предварительной информации, причиной инцидента стало короткое замыкание в вывеске на фасаде.