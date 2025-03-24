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В Ростове-на-Дону огонь с горящего ТЦ перекинулся на жилую пятиэтажку

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В Ростове-на-Дону огонь перекинулся с горящего ТЦ на кровлю рядом стоящей пятиэтажки, сообщила пресс-служба МЧС.

Источник: РИА Новости

«Огонь распространился на кровлю рядом стоящего пятиэтажного дома, проводится эвакуация жителей. К месту пожара направлены специалисты лаборатории для проведения проб на предмет превышения ПДК вредных веществ в воздухе», — говорится в публикации.

Площадь возгорания составила 800 квадратных метров, его уже удалось локализовать. Из дома эвакуировали 15 человек.

К тушению привлечены порядка 100 спасателей и 29 единиц техники.

Ранее утром от МЧС поступила информация о пожаре в торговом центре «Галерея Астор». Его уже полностью потушили. По предварительной информации, причиной инцидента стало короткое замыкание в вывеске на фасаде.