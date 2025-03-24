Суд в Москве запретил посвященную Марцинкевичу группу во «ВКонтакте»

«Административное исковое заявление и.о. прокурора СВАО в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц о признании информации, запрещенной к распространению, — удовлетворить. Признать информацию, размещенную в сети Интернет на сайте, запрещенной к распространению на территории РФ. Решение суда в части признания информации, размещенной в сети Интернет, запрещенной к распространению, подлежит немедленному исполнению», — сказано в судебных документах.
Там отмечается, что сотрудниками прокуратуры была обнаружена группа во «ВКонтакте», посвященная жизни и судьбе Марцинкевича, в которой размещены публикации, содержащие высказывания, направленные на разжигание межнациональной розни и осложнение миграционной политики России. В связи с этим надзорное ведомство направило в суд административный иск с требованием о запрете группы во «ВКонтакте» и ее блокировке на российской территории.
Марцинкевич был лидером ультраправой группировки «Формат-18», которая запрещена по решению суда за экстремизм. Сам Тесак был неоднократно осужден за различные преступления, он погиб в местах лишения свободы. Перед смертью Марцинкевич дал свидетельские показания по делу об убийствах на почве межнациональной ненависти, совершенных в 2007 году. На основании его показаний позже были задержаны и осуждены шесть человек.