Суд в Москве запретил посвященную Марцинкевичу группу во «ВКонтакте»

Марцинкевич был лидером ультраправой группировки «Формат-18», которая запрещена по решению суда за экстремизм. Сам Тесак был неоднократно осужден за различные преступления, он погиб в местах лишения свободы. Перед смертью Марцинкевич дал свидетельские показания по делу об убийствах на почве межнациональной ненависти, совершенных в 2007 году. На основании его показаний позже были задержаны и осуждены шесть человек.