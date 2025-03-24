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В Ростове горит торговый центр на площади в 500 кв. метров

Ростовский торговый центр загорелся утром 24 марта, площадь возгорания — 500 квадратных метров.

Источник: Комсомольская правда

Утром 24 марта поступило сообщение о пожаре на территории торгового центра в Ростове-на-Дону. Загорелся фасад здания. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России.

Торговый центр располагается на Буденновском проспекте. По данным сотрудников МЧС, есть угроза дальнейшего распространения огня. Пламя может перекинуться на соседнюю постройку.

Площадь пожара составляет 500 квадратных метров. К ликвидации огня привлекли 70 сотрудников и 19 единиц специальной техники. О причинах пожара не сообщается.

В ночь на 24 мая украинские дроны атаковали территорию Ростовской области. Несколько из них сбиты на подлете к региональному центру. Военные ВСУ атаковали также ряд районов области. Связь пожара с украинскими БПЛА не уточняется.