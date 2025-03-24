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В Ростове-на-Дону из-за горящего ТЦ пришлось спасать жителей соседнего дома. Видео

Жителей многоэтажного дома эвакуируют в Ростове-на-Дону. Крыша пятиэтажки загорелась после того, как огонь перекинулся с торгового центра, расположенного по соседству. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Огонь перекинулся с торгового центра на жилой дом.

Жителей многоэтажного дома эвакуируют в Ростове-на-Дону. Крыша пятиэтажки загорелась после того, как огонь перекинулся с торгового центра, расположенного по соседству. Об этом рассказали в региональном МЧС.

«Проводится эвакуация жителей. К месту пожара направлены специалисты лаборатории для взятия проб на предмет превышения вредных веществ в воздухе», — говорится в сообщении ведомства.

Сообщалось, что в Ростове-на-Дону загорелся торговый центр, расположенный на Буденовском проспекте. По предварительным данным, огонь охватил 500 квадратных метров.