В Иркутской области за девять дней завели 21 уголовное дело о наркотиках

В Иркутской области в рамках оперативно-профилактической операции «Чистое поколение 2025» завели 21 уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточно-Сибирском ЛУ МВД России на транспорте.
— С 10 по 19 марта завели 21 уголовное дело, из них 11 — за незаконное хранение наркотиков без цели сбыта, семь из которых — за хранение наркотиков в крупном размере. За незаконный сбыт наркотических средств завели 10 уголовных дел, — прокомментировали в ведомстве.
Транспортные полицейские изъяли 2,5 килограмма запрещенных веществ, большая часть из которых — растительного происхождения. Отметим, что в школах и колледжах прошло более ста уроков, направленных на предупреждение распространения наркомании.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на дорогах Иркутска и района за прошедшую неделю произошло 19 аварий, в них пострадали 25 взрослых и двое детей. Один человек скончался.