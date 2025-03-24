В Иркутской области за девять дней завели 21 уголовное дело о наркотиках

— С 10 по 19 марта завели 21 уголовное дело, из них 11 — за незаконное хранение наркотиков без цели сбыта, семь из которых — за хранение наркотиков в крупном размере. За незаконный сбыт наркотических средств завели 10 уголовных дел, — прокомментировали в ведомстве.