В Челябинской области случился первый в этом году ландшафтный пожар

В Челябинской области начался сезон ландшафтных пожаров. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
Вечером 23 марта запылал камыш вдоль берега Третьего озера. Сильный ветер раздувал пламя, и оно охватило участок площадью 4 гектара. Но пожарным удалось справиться с ситуацией.
Сухая трава загорелась также в деревне Ванюши Красноармейского района, поселке Агаповка, Магнитогорске. Все пожары удалось потушить.
Напомним, особый режим из-за пожарной опасности могут ввести на Южном Урале уже в начале апреля.