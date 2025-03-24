Огонь с горящего в Ростове ТЦ перекинулся на жилой дом, жильцов эвакуируют

Торговый центр «Галерея Астор» загорелся в Ростове-на-Дону. О происшествии сообщили утром 24 марта. Как отмечают в пресс-службе МЧС России, огонь перекинулся на соседнее жилое здание.
Помимо торгового центра, пожар охватил пятиэтажный дом. Специалисты уже начали эвакуацию жителей. По данным специалистов МЧС, горит кровля здания. К месту ЧП уже направили все силы.
Кроме того, на локацию едут специалисты лаборатории. Они возьмут пробы на предмет превышения опасных для жизни жителей веществ в воздухе.
Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил о сбитии нескольких украинских дронов. Часть из них ликвидирована на подлете к региональному центру. Боевики ВСУ атаковали летательными аппаратами ряд районов области. В их числе Новошахтинск. По данным Юрия Слюсаря, пострадавших и последствий на земле нет.