Огонь с горящего в Ростове ТЦ перекинулся на жилой дом, жильцов эвакуируют

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил о сбитии нескольких украинских дронов. Часть из них ликвидирована на подлете к региональному центру. Боевики ВСУ атаковали летательными аппаратами ряд районов области. В их числе Новошахтинск. По данным Юрия Слюсаря, пострадавших и последствий на земле нет.