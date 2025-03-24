Исправительные работы и муки совести: в Омской области вынесли приговор пьяному водителю

Водитель признал свою вину, пояснив, что перед поездкой они с пассажиром распили пол-литра алкоголя. Суд приговорил его к 3 годам принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства, а также лишил права управления транспортными средствами на 2,5 года. Приговор может быть обжалован.