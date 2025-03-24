Исправительные работы и муки совести: в Омской области вынесли приговор пьяному водителю

Седельниковский районный суд Омской области вынес приговор 50-летнему жителю райцентра, который сел за руль пьяным и попал в ДТП.
20 июля 2024 года обвиняемый, находясь за рулем своей «Лады-21150» в нетрезвом состоянии, не справился с управлением на дороге «Седельниково — Ельничное» во время обгона. Автомобиль съехал в кювет, столкнулся с деревом и перевернулся. Пассажир получил тяжелые травмы.
Водитель признал свою вину, пояснив, что перед поездкой они с пассажиром распили пол-литра алкоголя. Суд приговорил его к 3 годам принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства, а также лишил права управления транспортными средствами на 2,5 года. Приговор может быть обжалован.
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