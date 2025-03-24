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Появились кадры с места пожара в торговом центре «Галерея Астор»

В Ростове-на-Дону произошел крупный пожар в торговом центре на Буденновском.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону произошел пожар в торговом центре в центре города. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. ЧП произошло ранним утром 24 марта в Ленинском районе города на проспекте Буденновском.

По данным регионального ведомства, часть торгового центра начала полыхать около 5:30 утра. Огонь буквально за несколько минут распространился по фасаду здания. Прибывшие на место ЧП спасатели незамедлительно начали тушить пламя. Рядом с торговым центром находится жилой дом. Жильцов срочно эвакуировали.

Сейчас пожарные продолжают работать на месте ЧП. По предварительной информации, в результате происшествия обошлось без пострадавших. Причина пожара будет установлена позже.

Пожар произошел ранним утром. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.