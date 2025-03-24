«Плотный огонь»: что известно о новой попытке ВСУ прорваться в Россию через Демидовку

На сумском направлении российские военные усиливают давление на противника. Они продвинулись к северным окраинам Владимировки, расположенной западнее Басовки и Журавки. В этой зоне украинская сторона пытается задействовать резервы для того, чтобы сдержать продвижение ВС РФ. В районах Гоголевки, Гуево и Олешни, где также были введены резервы противника, подразделения группировки «Север» продолжают оборонять лесопосадки и балки. Кроме того, на территории Графовки и Демидовки украинские войска попытались осуществить атаку с использованием инженерной техники, но ее смогли отразить. В Суземском районе, на граничащей с ним территории Сумской области, ВСУ подожгли лесополосу. В зоне государственной границы российские войска фиксируют масштабные пожары и детонации минно-взрывных заграждений, пишет военкор Юрий Котенок в своем telegram-канале.