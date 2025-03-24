«Плотный огонь»: что известно о новой попытке ВСУ прорваться в Россию через Демидовку

ВС РФ вытеснили ВСУ из Демидовки обратно в Сумскую область.
ВС РФ отбросили украинских военных из района Демидовки в Белгородской области, когда те пытались прорваться через населенный пункт в Россию. Теперь ВСУ вынуждены отступить обратно — на территорию Сумской области.
На этом направлении фронта ситуация так же остается напряженной. Украинская армия перебрасывает туда свои резервы, а армия России ведет огонь по технике и позициям противника, иногда переходит к контрнаступлениям. Что еще известно о новой попытке прорыва украинской армии и чем важна Демидовка — в материале URA.RU.
Хронология событий.
Попытка ВСУ прорваться в Россию через Демидовку провалиласьФото: Официальный сайт президента Украины.
На сумском направлении продолжаются боевые действия с использованием инженерной техники за контроль над селами Демидовка и Владимировка. В Белгородской области бои уже достигли первого населенного пункта. К утру 23 марта, по данным telegram-канала «Мир сегодня с “Юрий Подоляка”», ВС Украины смогли закрепиться в лесополосах в южной части Демидовки и пытались вытеснить российские войска из северной части населенного пункта. Село практически разрушено из-за активных артиллерийских и танковых обстрелов со стороны противника. Однако все попытки ВСУ прорваться на российскую территорию через Белгородскую область не увенчались успехом.
Ситуация в населенном пункте на данный момент тяжелая. При этом источник telegram-канала «Война с фейками» сообщил, что ВСУ не захватили Демидовку, на территории просто идут бои. Кроме того, к северу, в районе Курской области, силы РФ вошли на территорию Сумщины у населенного пункта Владимировка и пытаются укрепить там свои позиции, пишет telegram-канал Condottiero.
На данный момент telegram-канал Shot сообщил, что Демидовка полностью находится под контролем ВС РФ. Сейчас в этом районе находится порядка семи групп противника численностью по 15 человек.
Что сейчас происходит в Сумской области.
ВС РФ продолжают защищать территорию Демидовки от наступления ВСУФото: Илья Московец © URA.RU.
На сумском направлении российские военные усиливают давление на противника. Они продвинулись к северным окраинам Владимировки, расположенной западнее Басовки и Журавки. В этой зоне украинская сторона пытается задействовать резервы для того, чтобы сдержать продвижение ВС РФ. В районах Гоголевки, Гуево и Олешни, где также были введены резервы противника, подразделения группировки «Север» продолжают оборонять лесопосадки и балки. Кроме того, на территории Графовки и Демидовки украинские войска попытались осуществить атаку с использованием инженерной техники, но ее смогли отразить. В Суземском районе, на граничащей с ним территории Сумской области, ВСУ подожгли лесополосу. В зоне государственной границы российские войска фиксируют масштабные пожары и детонации минно-взрывных заграждений, пишет военкор Юрий Котенок в своем telegram-канале.
Также в Сумской области противник активно концентрирует резервы и постепенно вводит небольшое количество своих сил через ранее проложенные проходы в минных полях и через так называемую линию «зубов дракона» — элементы, которые используются для строительства фортификационных сооружений. Для перемещения войск к границе ВСУ используют технику, высаживая пехоту в лесополосах. Армия Украины также активно использует квадроциклы для подвоза, снабжения и ротации войск.
При этом российские войска ведут обстрелы по позициям противника и временами переходят к контратакам, вытесняя ВСУ с занимаемых позиций. Пехота украинской армии остается в лесополосах на границе между Графовкой, Липцами и Прилесьем, передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Сейчас же, по данным к 24 марта, ВС РФ смогли отбросить армию Украины обратно в Сумскую область.
Как в Белгороде отреагировали на ситуацию.
Гладков заявил о напряженной ситуации в Белгородской областиФото: Владимир Андреев © URA.RU.
По информации властей Белгородской области, ситуация в приграничных районах, в частности в Краснояружском и Ракитянском, остается сложной. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что российские военные продолжают выполнять поставленные перед ними боевые задачи, передает Lenta.ru.
Стратегическое значение Демидовки.
Демидовка расположена в западной части Белгородской области, в лесостепной зоне на юго-западных склонах Среднерусской возвышенности. Кроме того, село находится недалеко от государственной границы с Украиной. От регионального поселка городского типа Красная Яруга, который является административным центром района, Демидовка находится приблизительно на 22 километра к северо-западу. Абсолютная высота территории составляет 214 метров над уровнем моря.