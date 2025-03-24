В Сети появились кадры пожара в торговом центре в Ростове-на-Дону

Видеозапись с кадрами пожара в торговом центре в Ростове-на-Дону опубликовал Telegram-канал Mash.
В публикации уточняется, что горит ТЦ «Галерея Астор». По информации сотрудников, на которых ссылаются авторы Telegram-канала, предположительно, возгорание началось с ночного клуба «Ля Мажор».
Всех находившихся в торговом центре людей эвакуировали.
Напомним, ранее МЧС РФ проинформировало о пожаре, который вспыхнул в ТЦ в Ростове-на-Дону. Огонь охватил кровлю и, по предварительным сведеням, распространился на площади 500 кв. м.
Он также перекинулся на соседнее пятиэтажное здание. Пожарные начали эвакуацию жителей. К месту пожара направили специалистов, которые возьмут пробы, чтобы установить, не превышено ли содержание вредных веществ в воздухе.