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В Сети появились кадры пожара в торговом центре в Ростове-на-Дону

В публикации уточняется, что горит ТЦ «Галерея Астор».
Источник: Аргументы и факты

Видеозапись с кадрами пожара в торговом центре в Ростове-на-Дону опубликовал Telegram-канал Mash.

В публикации уточняется, что горит ТЦ «Галерея Астор». По информации сотрудников, на которых ссылаются авторы Telegram-канала, предположительно, возгорание началось с ночного клуба «Ля Мажор».

Всех находившихся в торговом центре людей эвакуировали.

Напомним, ранее МЧС РФ проинформировало о пожаре, который вспыхнул в ТЦ в Ростове-на-Дону. Огонь охватил кровлю и, по предварительным сведеням, распространился на площади 500 кв. м.

Он также перекинулся на соседнее пятиэтажное здание. Пожарные начали эвакуацию жителей. К месту пожара направили специалистов, которые возьмут пробы, чтобы установить, не превышено ли содержание вредных веществ в воздухе.