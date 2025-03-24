«Град» сорвал атаку ВСУ на ключевом направлении в ДНР

Ранее в Минобороны сообщили, что в зоне операций группировки «Центр» на территории ДНР украинские военные за сутки потеряли более 500 военнослужащих. Кроме того, Вооруженные силы Украины лишились четырех бронированных машин, двух артиллерийских систем и семи автомобилей, передает «Национальная служба новостей».