Расчет «Града» нанес удар по живой силе и технике ВСУ.
Атаку Вооруженных Сил Украины на красноармейском направлении прервал обстрел ВС РФ из реактивной системы залпового огня «Град» по танковым подразделениям и личному составу. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 “Град” 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск “Центр” нанес артиллерийский удар по скоплению техники и живой силы противника», — передает ведомство. Там уточнили, что ВС РФ успешно предотвратили попытку нападения на позиции российских войск в районе Красноармейска.
В ходе атаки артиллерийские подразделения развернули боевую машину. Они также осуществили обстрел из 122-миллиметровых осколочно-фугасных снарядов на дистанцию свыше 15 километров по указанным целям.
Ранее в Минобороны сообщили, что в зоне операций группировки «Центр» на территории ДНР украинские военные за сутки потеряли более 500 военнослужащих. Кроме того, Вооруженные силы Украины лишились четырех бронированных машин, двух артиллерийских систем и семи автомобилей, передает «Национальная служба новостей».