Власти Кавказского района обеспечили питанием спасателей на горящей НПС

Атака БПЛА на нефтебазу в станице Кавказской произошла в ночь на 19 марта. По информации Министерства обороны РФ, объект подвергся нападению спустя несколько часов после завершения телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В ходе диалога глав государств было представлено решение о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре России и Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти расценивают произошедшее как саботаж договоренностей.