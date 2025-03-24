В Ростове пожарные ликвидировали огонь на кровле торгового центра

По уточненной информации, площадь пожара составила 300 квадратных метров. Огонь перекинулся на соседнее здание. За несколько минут пламя распространилось по крыше жилого дома — пламенем охвачены 800 квадратных метров. Из дома спасатели эвакуировали 15 человек.