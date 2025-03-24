В Ростове пожарные ликвидировали огонь на кровле торгового центра

В Ростове-на-Дону пожарные ликвидировали огонь на кровле торгового центра. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.
— На кровле торгового центра ликвидировано открытое горение, — говорится в сообщении ведомства.
По уточненной информации, площадь пожара составила 300 квадратных метров. Огонь перекинулся на соседнее здание. За несколько минут пламя распространилось по крыше жилого дома — пламенем охвачены 800 квадратных метров. Из дома спасатели эвакуировали 15 человек.
— Группировка сил и средств увеличена. К тушению привлечено порядка 100 человек и 29 единиц техники, — сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.
Напомним, пожар в торговом центре произошел ранним утром 24 марта.