На Южном Урале к 6 годам колонии приговорен контрактник, на год продливший себе отпуск

Сообщается, что старшина из Тюменской области без уважительных причин в мае 2023 года не прибыл из отпуска в воинскую часть, дислоцированную под Челябинском.
До июля 2024-го он проживал с семьей в Тюменской области, пока не решил самостоятельно вернуться.
Фигурант признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 337 УК РФ.
«Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет в исправительной колонии общего режима», — уточнили в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда.
Также военнослужащего по контракту в соответствии со статье 48 УК РФ лишили звания «старшина». Приговор не вступил в законную силу.