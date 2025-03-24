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На Южном Урале к 6 годам колонии приговорен контрактник, на год продливший себе отпуск

В Челябинской области к 6 годам колонии приговорен контрактник, на год самовольно продливший себе отпуск, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Анна Майорова/URA.RU/TASS

Сообщается, что старшина из Тюменской области без уважительных причин в мае 2023 года не прибыл из отпуска в воинскую часть, дислоцированную под Челябинском.

До июля 2024-го он проживал с семьей в Тюменской области, пока не решил самостоятельно вернуться.

Фигурант признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 337 УК РФ.

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет в исправительной колонии общего режима», — уточнили в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда.

Также военнослужащего по контракту в соответствии со статье 48 УК РФ лишили звания «старшина». Приговор не вступил в законную силу.