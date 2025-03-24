Силы ПВО сбили три десятка беспилотников над регионами России

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 28 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении военного ведомства. Там уточнили, что по 12 дронов ВСУ было уничтожено над Брянской и Ростовской областями. Над Республикой Крым силами ПВО сбито два БПЛА. Над Краснодарским краем и акваторией Азовского моря — по одному.