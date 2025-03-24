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Силы ПВО сбили три десятка беспилотников над регионами России

В ночь на 24 марта силы противовоздушной обороны (ВПО) над российскими регионами перехватили и уничтожили 28 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в минобороны страны.

За ночь над территорией России было сбито 28 БПЛА ВСУ.

В ночь на 24 марта силы противовоздушной обороны (ВПО) над российскими регионами перехватили и уничтожили 28 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в минобороны страны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 28 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении военного ведомства. Там уточнили, что по 12 дронов ВСУ было уничтожено над Брянской и Ростовской областями. Над Республикой Крым силами ПВО сбито два БПЛА. Над Краснодарским краем и акваторией Азовского моря — по одному.