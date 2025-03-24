В Ростове из-за пожара в ТЦ «Галерея Астор» эвакуировали жителей пятиэтажки

В Ростове утром 24 марта вспыхнул пожар в ТЦ «Галерея Астор» на проспекте Буденовском. Из-за возгорания прошла эвакуация в соседнем с многоэтажкой торговом центре.
По данным МЧС, в какой-тио момент огонь перекинулся на кровлю соседнего пятиэтажного дома.
— Проводится эвакуация жителей. К месту пожара направлены специалисты лаборатории для взятия проб на предмет превышения вредных веществ в воздухе.
Отметим, позже в ведомстве отметили, что из дома вывели 15 человек. Открытое горение на кровле ТЦ уже ликвидировано на площади 300 квадратных метров.