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В Ростове из-за пожара в ТЦ «Галерея Астор» эвакуировали жителей пятиэтажки

В многоэтажке прошла эвакуация жителей из-за пожара в ТЦ «Галерея Астор».

Источник: Комсомольская правда

В Ростове утром 24 марта вспыхнул пожар в ТЦ «Галерея Астор» на проспекте Буденовском. Из-за возгорания прошла эвакуация в соседнем с многоэтажкой торговом центре.

По данным МЧС, в какой-тио момент огонь перекинулся на кровлю соседнего пятиэтажного дома.

— Проводится эвакуация жителей. К месту пожара направлены специалисты лаборатории для взятия проб на предмет превышения вредных веществ в воздухе.

Отметим, позже в ведомстве отметили, что из дома вывели 15 человек. Открытое горение на кровле ТЦ уже ликвидировано на площади 300 квадратных метров.