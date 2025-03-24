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Наркоман устроил пожар в подъезде дома во Владивостоке — соседи не могут добиться изоляции дебошира

Жители «гостинок» на улице Некрасовской во Владивостоке просят компетентные органы изолировать от общества одного из жильцов дома № 48 — гражданина с наркотической и, предположительно, алкогольной зависимостью, который сейчас не проходит соответствующего лечения и регулярно нападает на соседей, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Как пишут местные жители в социальных сетях, данный гражданин принимает у себя других зависимых людей, вернувшихся из мест лишения свободы уголовников и подобный контингент. В ночь с 23 на 24 марта он якобы устроил пьяный дебош и пожар, который жильцам, проснувшимся от звуков драки, удалось ликвидировать своими силами.

Обращения к участковому полицейскому результатов не дают: жильцы утверждают, что участковый уверяет их в дееспособности буйного соседа и, соответственно, невозможности его принудительной госпитализации. Однако все профилактические беседы якобы проводятся не с самим хулиганом, который уже неоднократно лежал в психиатрической клинике, а с его матерью как с опекуншей. Самому психически нестабильному мужчине уже более 40 лет, он нападает на жильцов во дворе и портит чужое имущество.