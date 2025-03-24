Наркоман устроил пожар в подъезде дома во Владивостоке — соседи не могут добиться изоляции дебошира

Обращения к участковому полицейскому результатов не дают: жильцы утверждают, что участковый уверяет их в дееспособности буйного соседа и, соответственно, невозможности его принудительной госпитализации. Однако все профилактические беседы якобы проводятся не с самим хулиганом, который уже неоднократно лежал в психиатрической клинике, а с его матерью как с опекуншей. Самому психически нестабильному мужчине уже более 40 лет, он нападает на жильцов во дворе и портит чужое имущество.