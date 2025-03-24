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В Ташкенте женщина выпила антифриз, спутав его с соком. Она находится в реанимации

Vaib.uz (Узбекистан. 24 марта). В одну из больниц Ташкента была доставлена женщина в крайне тяжёлом состоянии.

Как сообщили врачи, причиной стало отравление антифризом — ядовитой жидкостью, предназначенной для использования в автомобилях. Об этом сообщил телеканал «Миллий».

По предварительной информации, женщина по ошибке приняла техническую жидкость за сок и выпила её. В результате у неё началась сильнейшая интоксикация. Сейчас пациентка находится в реанимации, за её состоянием круглосуточно следят специалисты.

Женщина могла выпить почти два литра антифриза. Это количество может вызвать серьёзное поражение внутренних органов, в первую очередь почек и печени.

Остаётся неясным, как пострадавшая не почувствовала резкий химический запах и вкус, характерные для этой жидкости.

Медики напоминают: антифриз содержит этиленгликоль — смертельно опасное вещество, которое может вызвать остановку сердца, почечную недостаточность и даже смерть.